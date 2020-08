Autoridades estatales y federales pusieron énfasis en la tecnología para atender a la población estudiantil durante esta contingencia, no obstante no se analizó la capacidad de la población para acceder a estos recursos, Paulina Hernández, titular de Mexicanos Primero en Jalisco evidenció esta situación.

“En la Zona Metropolitana de Guadalajara sólo 66 por ciento de los hogares cuenta con conexión a internet y 26 por ciento en las áreas rurales. Eso nos deja también ahí un hueco importante dad que varias de las soluciones presentadas por la Secretaría de Educación de nuestro Estado están relacionadas a plataformas digitales y tecnológicas”.

Señaló que a nivel federal, las clases por televisión no llegan a 25 por ciento de las casas porque no tienen televisores digitales.

Al presentar un programa de apoyos educativas a familias de escasos recursos, la titular de Mexicanos Primero agregó que 27 por ciento de las escuelas se encuentran en zonas marginadas donde es difícil el acceso a internet, computadores o tablets. (Por Héctor Escamilla Ramírez)