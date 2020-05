Especialistas advierten que el temporal de este año, que iniciaría entre el 9 y 15 de junio estará dentro de los parámetros históricos y no implicará grandes cantidades de lluvia entre los meses de junio a octubre.

La investigadora, Martha Diana Alcocer, del Instituto de Astronomía y Meteorología, mencionó que la temporada de huracanes ya inició el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio lo hará en el Atlántico.

La académica informó que es importante prepararse para que un fenómeno hidrometeorológico no perjudique más la contingencia por Covid-19.

“Si se diera el caso de que tuviéramos un ciclón tropical que pudiera estar cerca de nuestro Estado y afectar, a la hora de que ocurre esto, empiezan a desalojar las zonas que son más vulnerables, entonces qué es los que pasa, se mandan a refugios; y si no se tiene un control adecuado de las personas que pudieran estar enfermas del Covid, o si no se respetara lo de la sana distancia, esto complica la situación”.

Explicó que en la región Altos y Norte habrá menos lluvias comparado al resto de la entidad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)