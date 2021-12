Ante el retraso del Gobierno del Estado en el programa de Verificación Vehicular, no habrá condiciones en todo el 2022 para la aplicación de multas, considera Abraham Alejandro Gobel, presidente de la Asociación de Talleres y Reparaciones Vehiculares

“Nuestro pronóstico es de que durante todo el 2022 no se va poder arrancar el programa coercitivamente, porque para arrancar un programa de verificación vehicular con una cobertura total se requieren cerca de dos o tres años con todas las líneas implementadas. Es decir, a pesar de que ya estén las 224 líneas distribuidas en todos los centros de verificación, no quiere decir que eso garantice que la población acuda a los centros de verificación”.

Cabe recordar que las multas por no verificar se pospusieron hasta julio del 2022.

Por la falta de líneas de verificación, el programa está muy lejos de la meta, ya que solo 79 mil de 200 mil han cumplido con el trámite. (Por Gricelda Torres Zambrano)