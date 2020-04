Debido a que la demanda rebasó la capacidad de los apoyos financieros que ofreció el gobierno local a empresarios, la coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso local, Mariana Fernández, solicitó la condonación del Impuesto del dos por ciento sobre nóminas entre abril y junio.

Este impuesto significa un promedio de 380 millones de pesos por mes, según la Ley de Ingresos.

La legisladora priísta explica que ante la negativa del gobierno federal para dar apoyos, la administración local puede predicar con el ejemplo, y condonar los impuestos al menos a los que no son giros esenciales.

“Estos tres meses que la gente no está vendiendo, no está trabajando, hacer una condonación de ese impuesto y si no se puede eso porque definitivamente perderían muchísimo dinero pues tan siquiera si se lo condonen a las empresas que tuvieron que cerrar”

Además que también podría condonarse temporalmente el impuesto sobre hospedaje para apoyar a la industria turística. (Por Mireya Blanco)