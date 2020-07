Debe de convocarse un acuerdo Nacional para la reactivación económica, señala el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien destaca que hará esta propuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita de este jueves a Jalisco

“Tenemos que convocar a un acuerdo para la reactivación, pero no un acuerdo basado, como desafortunadamente en ejercicios para la foto. Se trata de hacer un acuerdo basado en recuperar la confianza entre todos, en hablarnos con la verdad, en establecer nuestras claras y disposición para ajustar lo que se esté haciendo mal, lo que se esté reorientar. Ese es el acuerdo que yo me imagino, ese es el acuerdo al que yo quisiera estar convocado por el presidente de todos los mexicanos, los Estados tenemos mucho que aportar”.

Por cierto que en la visita del presidente López Obrador a Jalisco no se permitirá el acceso a la prensa local, a pesar que de que hará su conferencia mañanera en el Estado, sólo ingresará un grupo de reporteros que lo acompaña de la ciudad de México. (Por Claudia Manuela Pérez)