Ante la coyuntura que vive el país, es necesario dejar de exponer a los jóvenes a situaciones más allá de su control, y por ello el senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, propuso, a través de una iniciativa que ya se analiza en comisiones, eliminar el servicio social como condición para la titulación.

“Y aunque a muchos sin duda no les va a gustar y se van a rasgar las vestiduras, hagamos las cosas para empezar llamándolas por su nombre. Hoy no podemos darle garantías a los jóvenes, a las jóvenes que enviamos a hacer el servicio social. Por lo tanto, no debemos de frenar su trayectoria, su experiencia poniéndoles como requisito hacer un servicio social que muy posiblemente derive en una experiencia traumática que nos haga perder al que pudo haber sido un excelente profesional”.

Y es que, asegura, los jóvenes que prestan su servicio social en México pueden enfrentarse a problemas de inseguridad tales como acoso sexual, discriminación o presencia de crimen organizado en los lugares a los que se les envía. (Por Arturo García Caudillo)