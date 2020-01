Diputados locales deben eliminar el termino de persona no localizada en la Ley para Personas Desaparecidas que se discutirá en el Congreso local, porque implica que no se presume la comisión de un delito hasta después de 72 horas, considera Jesús Peña, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.

En un foro en el Congreso local, pidió a los diputados que no hagan copy-paste de la ley federal y ajustar la declaración especial de ausencia.

“Es eliminar el dispositivo que en el caso de otras legislaciones ha sido ya señalado como inconstitucional y me refiero al articulo relativo a la recuperación de bienes en caso de desapariciones simuladas, articulo que violan el principio del debido proceso y criminaliza a las personas desaparecidas”.

El representante de Naciones Unidas pidió no olvidar que detrás de cada estadística hay una persona y una familia. (Por Mireya Blanco)