En el Código Civil del Estado de Jalisco no se han realizado las modificaciones señaladas en el año 2016 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales algunos artículos que impedían las uniones entre personas del mismo sexo, por lo que en el texto aún persiste el concepto de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.

Debido a ello, la diputada local, Cinthya Pérez Rivera, presentó una iniciativa para realizar los cambios a los textos de los artículos 258, 260 y 267 Bis para que se especifique que el matrimonio es entre dos personas.

Habla Pérez Rivera.

“Precisamente, por el fallo que tuvo la Suprema Corte de Justicia algunos registros civiles sí lo aceptan y otros no, pero nosotros lo que queremos es que el Código Civil pues ya lo tenga escrito para que ya no haya ningún problema con ningún registro civil”.

La legisladora, integrante de la bancada de Morena, consideró que esta modificación debió realizarse desde hace varios años, pues con ello no quedar en una interpretación de los encargados de los registros civiles si se autoriza o no el que las parejas del mismo sexo puedan formalizar ante la ley sus uniones ante la ley. (Por Aníbal Vivar Galván)