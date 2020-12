La propuesta del Gobierno de la República para incremento al salario mínimo en 2021, es de un 15 por ciento, así lo informa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nuestra propuesta, aunque es tripartito y lo va a resolver una comisión, del incremento al salario es este para el año próximo: 15 por ciento de aumento. Es lo que estamos proponiendo, mínimo. Nos va a llevar muchísmo tiempo recuperar lo que se perdió, pues si siguen los aumentos, yo espero llegar a que lleguemos como en el 2000, en lugar 48, y hay que seguir, pero tiene que haber una recuperación gradual del salario, porque esto es una vergüenza”.

De paso pidió una explicación a los ex secretarios de Hacienda y ex gobernadores del Banco de México, del porqué insistían en que incrementar el salario mínimo, provocaría aumento de la inflación, ya que en la actual administración, con un 30 por ciento real de incrementos, no ha habido desajustes. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: archivo Cuartoscuro)