La presencialidad en el próxima ciclo escolar que comienza el 30 de agosto, será con grupos que no rebasen los 25 estudiantes, con el objeto de guardar la sana distancia, adelanta el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes.

“Bueno, en un grupo de esa dimensión se tendría que utilizar un escalonamiento. Lo que estamos esperando de ordinario para agosto es que los grupos que no sobrepases 25 puedan tener clases de manera ordinaria”

Esta es la propuesta que la Mesa de Educación le presentará a la de Salud para el siguiente ciclo escolar.

Flores Miramontes considera que cuidando los protocolos sanitarios, no habría problema para que las escuelas trabajaran en la presencialidad los cinco días de la semana. (Por Gricelda Torres Zambrano)