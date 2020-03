El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, propone la creación de un Fondo Emergente para la Atención de la Epidemia del Coronavirus:

“Lo que queremos plantear es un fondo emergente para atender y prevenir el tema del coronavirus. No quiere decir que se tenga que gastar, es por si se necesita, por si hay mayores necesidades respecto del coronavirus, pues no nos agarre desprevenidos, que el gobierno tenga una bolsa lo suficientemente grande, y las entidades federativas, para atender la emergencia. Ojalá y no se necesiten. Entonces vamos a presentar esta iniciativa, es una modificación a la Ley de Ingresos para crear este fondo especial emergente”.

El planteamiento que probablemente sea presentado este martes ante el Pleno de los Diputados, es para que este fondo tenga recursos por 25 mil millones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)