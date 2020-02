El Gobernador del Estado busca modificar al Consejo Estatal de Seguridad Pública para que este pueda dictar medidas de seguridad a bancos, centros comerciales y de prestación de servicios, adicionales a los que les pide la ley y so pena de ser multados por no cumplirlas.

Se trata de una iniciativa para modificar la Ley del Sistema de Seguridad Pública, que fue turnada al Congreso y elimina el asiento para dos ciudadanos en el Consejo de Seguridad, pues según el texto propuesto, el inciso donde actualmente se establece su participación es sustituido por un lugar para la Policía Metropolitana.

El Consejo Estatal de Seguridad Pública determina políticas de seguridad en el estado, operativos conjuntos y detalles sobre política criminal y la propuesta de cambios legales es para que tenga atribuciones de intervención también en bancos y giros comerciales o de prestación de servicios.

La iniciativa propone multar con ocho mil 600 hasta 868 mil pesos a los privados que no acaten las peticiones del consejo e incluso clausuras. (Por Mireya Blanco)