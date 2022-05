Diputados emecistas en el Congreso del Estado presentarán una iniciativa para sancionar a quienes participen en arrancones y carreras clandestinas. La propuesta establece sanciones de 150 a 200 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, es decir de los 14 mil 433 a los 19 mil 244 pesos.

Los legisladores Gerardo Quirino Velázquez y Fernando Martínez son los autores y señalan que se sancionará no sólo a quien participe activamente, sino a los espectadores y se les retirará el vehículo

Habla el diputado Martínez.

“Actualmente en nuestra Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco no existe una sanción específica a estos actos. Se han realizado algunas sanciones en base a alguna otra situación que incurra el conductor o que el vehículo no tenga la documentación en regla o algunas situaciones de ese tipo”.

Otras prácticas que serán sancionadas con la misma medida serán las acrobacias y maniobras riesgosas o temerarias en espacio público.

Advierten que la medida es con fines de prevención y no recaudatorios. (Por Héctor Escamilla Ramírez)