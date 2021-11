El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, lamentó que el diputado Gerardo Quirino de Movimiento Ciudadano, se desdijera de sus declaraciones donde se comprometió a destrabar recursos para la casa de estudios a cambio del apoyo a la consulta del Pacto Fiscal.

El rector señaló que no lo vio como una extorsión, sino como una propuesta para destrabar el conflicto que se tiene y era dar el espaldarazo a este ejercicio de consulta:

“Simplemente la Universidad mandó un comunicado diciendo pues que bueno que se había dado esta propuesta que lo veíamos como el inicio de una reconciliación que pudiera darse y en la noche niegan eso, entonces, en verdad que ya no entendí nada”.

El rector señaló que ante ellos no dejarán de dar pelea en los tribunales por el tema del recurso para el Museo de Ciencias, y espera que los diputados reconsideren el presupuesto para la Universidad de Guadalajara. (Por Hector Escamilla Ramírez)