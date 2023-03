Ante la avalancha de críticas que generó su propuesta para que se le cambie el nombre a la ciudad a Guadalajara de Alcalde, el regidor de Movimiento Ciudadano, Luis Cisneros, insiste en que es una iniciativa que aún no se presenta al pleno, que se someterá a consulta, pero que además no intenta distraer de otros problemas graves.

“Sí hay una problemática muy importante en la ciudad que tenemos que atender que es el desbordamiento de la violencia, los problemae de los desaparecidos, de sus familias. Se han venido realizando acciones desde el Ayuntamiento con Pablo Lemus para atender esa problemática. El legado alcaldiano nos habla precisamente de esta vocación por los más desaparecidos, por los desprotegidos, por los vulnerables. Si eso me va a costar una diferencia que yo espero resolver a través del diálogo, de la política con mi dirigente Manuel Romo, pues entonces quizá sí me estará costando mi carrera política”.

Y es que la propuesta de Luis Cisneros que al parecer no cuenta con el respaldo popular, le generó ya diferencias con el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. (Por Gricelda Torres Zambrano)