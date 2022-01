La confrontación ayer en Cajititlán, donde un grupo de personas se inconformó por las restricciones sanitarias en las festividades de los Reyes Magos y derivó en una pelea con la policía, dejó saldo de dos elementos heridos y no se reporta hasta el momento la cifra de detenidos.

El director del Proyecto Cajititlán, Williams Gutiérrez Ramírez, señaló que la gente que inició el choque fue convocada a una protesta en redes sociales y estaban a la mitad de una procesión cuando iniciaron los desmanes:

“Una persona estuvo convocando en redes sociales para un tema de una protesta y porque se le hacían exageradas las medidas sanitarias que estamos llevando en el municipio, como son en este caso las vallas en las bancas que se instalaron para que no se sentara gente, no se aglomere”.

Advirtieron autoridades que pese a este incidente seguirán las festividades, aunque no se relajarán los protocolos sanitarios. (Por Héctor Escamilla Ramírez)