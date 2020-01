Más de un centenar de comerciantes azulejeros y locatarios de Niños Héroes cerraron esta vialidad, entre Federalismo y Pavo, en protesta por los operativos de la Policía Vial para retirar los vehículos de sus clientes, lo que ha alejado a los visitantes y provocado mermas graves a sus establecimientos.

Acusaron que desde agosto se intensificaron los operativos, desde Chapultepec hasta Colón.

Uno de los participantes de la protesta, Karim Moctezuma, expresó:

“Entonces después de un par de semanas o más que nos han recibido, nos han regresado el escrito diciéndonos que no es con ellos, que es con otra autoridad y así nos traen, de un lado a otro, de un lado a otro, entonces ahorita nos vimos con la penosa necesidad de tener que cerrar esta vialidad, para que haber si de esa manera si nos hacen caso.”

Los afectados acusan que desde 2011 y al no materializarse el proyecto del par vial en Niños Héroes, cuentan con permisos firmados para que sus clientes pudieran estacionarse en esta vialidad.

Afirman que no se retirarán de este punto, hasta que sus demandas sean atendidas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)