Esta mañana a las puertas de la Presidencia Municipal de Tlaquepaque se manifestaron empresarios y líderes sociales para inconformarse por la desaparición del Sistema Anticorrupción en este municipio, ya que según Tlaquepaque resulta oneroso y no ha funcionario.

Sin embargo el empresario, Hugo Villavicencio, lo ve de otra manera.

“No el argumento que da es obviamente es irrisorio, hablan de que obviamente no han tenido los resultados que ellos esperaban, no sé a qué resultados se refieren, creo que más bien el tema viene porque ya les es incómodo que alguien esté haciendo vigilancia del presupuesto y lo que quieren es tener esa libertad, pero es importante para nosotros que ya hemos recorrido las colonias, es la carencia que existe en todas estas colonias”.

Por cierto que al arribar la manifestación a la Presidencia Municipal de Tlaquepaque se toparon con que la zona estaba acordonada, porque podaban árboles y limpiaban la explanada. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)