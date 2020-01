Exempleados del Seguro Popular se manifiestan afuera de Palacio Nacional para exigir al presidente López Obrador que los liquide conforme a la ley.

Los inconformes originarios de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Estado de México denuncian que desde la última semana de diciembre les informaron que su contrato finalizó; sin embargo, no han sido liquidados.

Acusan que el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar solo generó desempleo y crisis para más de 50 mil profesionales de la salud, por lo que advierten que no se retirarán del lugar hasta que no sean atendidas sus demandas.