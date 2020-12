Familiares de personas desaparecidas y colectivos bloquearon el acceso al Congreso del Estado en protesta por el intento de madruguete de diputados locales para aprobar la Ley de personas Desaparecidas, cuya revisión todavía no concluye en las mesas técnicas.

Los familiares demandan que se cumplan los acuerdos tomados en las mesas para que esta ley se dictamine hasta enero, así como pasar sin cambios la ley de Declaración Especial de Ausencia.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, Jorge Eduardo González Arana, salió a la puerta principal del Congreso local para afirmar que la ley de Desaparecidos seria retirada del orden del día en comisiones, no obstante, aclaró que la decisión de no votarla depende de todos los legisladores.

“Queremos estar entre cielo y tierra y yo a tu lado para que no se dictamine, no se va a dictaminar y así va a ser, yo no sé cuál es el problema”. (Por Mireya Blanco)