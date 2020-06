Un grupo de mujeres se manifiesta en Palacio de Gobierno esta mañana en protesta porque el apoyo que recibían del gobierno del Estado por ser jefas de familia se suspendió desde hace seis meses. Las inconformes señalan que en enero les dijeron que en tres meses les darían los recursos, luego que por la contingencia no podrían entregárselos. Las afectadas señalan que por pertenecer a este programa social, no tienen permitido buscar otro tipo de apoyo económico o una despensa.

La coordinadora de la movilización, Aideé González, expresó:

“Ya son seis meses que no digo que se nos está debiendo porque no es un pago, pero sí que no se nos ha dado el apoyo. Queremos saber una fecha exacta para que nos deposites”.

Las afectadas señalaron que a inicios de este año el gobierno del Estado abrió una convocatoria para sumar más beneficiarias, pero ahora el programa rebautizado a Mujeres líderes del hogar. Aunque se dijo que quienes ya estaban empadronadas tendrían preferencia en la convocatoria, afirman que no han recibido el apoyo que ronda los mil 800 pesos mensuales. (Por Héctor Escamilla Ramírez)