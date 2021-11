El sistema federalizado es el que complica la asignación de horas-clase y grupos para maestros en la entidad, señala el Secretario de Educación en Jalisco , Juan Carlos Flores Miramontes.

Esto ante la protesta de un grupo de maestros en el evento de Expo Recrea para la Vida desesperados por el desorden en la asignación de clases.

“Ha sido un caos total, no hay organización, no hay transparencia, no nos dicen cuántos van quedando. Entonces ‘dónde están esas horas prejubilatorias?. Tenemos subdirectores que se están quejando que en sus centros de trabajo no hay maestros, ¿dónde están entonces esas horas?. Ni nuevos, ni los que estamos esperando que nos den esa oportunidad”.

Por cierto que en Expo Recrea para la Vida, en Expo Guadalajara participan 500 escuelas de manera presencial y en línea.

Se imparten 21 talleres, torneo de ajedrez y gala musical, entre otros. (Por Claudia Manuela Pérez)