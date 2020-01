Alrededor de una veintena de repartidores de la plataforma Rappi se manifestaron esta tarde con todo y sus motocicletas a las afueras de su empresa sobre avenida Vallarta y López de Vega, bloqueando por media hora parte de la circulación.

Los Rappi están molestos porque dicen que la empresa les cobra impuestos hasta de las propinas y un repartidor agrega.

“Que avienten pedidos de 23 pesos, 24 y por larga distancia y también lo que eh no contamos con un seguro por si chocamos cuando llevamos el pedido, no le decimos ah siempre uno seguro no, pero cuando llevamos un pedido y lo llevamos a entregarlo, no si chocamos no hay un seguro que nos cubra y aparte de cuando llevamos la comida pues no la cobran y nos la cobran o sea ellos si, si ganan, pero a nosotros nos pierde pues el trabajo y pues no nos conviene”.

Finalmente los repartidores de la Plataforma Rappi fueron atendidos por representantes de su empresa. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)