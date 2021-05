Vecinos del Bosque de La Primavera, en la zona entre El Arenal y Zapopan, se manifestaron este mediodía en las puertas del Congreso del Estado, Palacio de Gobierno y el Tribunal Agrario, para que se frene el desalojo de más de 100 familias programado para el próximo jueves, luego que el Tribunal Agrario Unitario del Distrito 16 entregó la posesión de mil 114 hectáreas del Bosque de La Primavera a dos particulares.

Las familias afectadas señalan que ellos han ocupado esas tierras desde hace más de 40 años y la resolución judicial autoriza el uso de la fuerza pública para retirarlos de los predios que antes ocupaba la llamada Ex Hacienda de La Primavera, en la zona del Río Salado. El abogado José Francisco Cervantes explica.

“Hay una obligación por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria de tener en primer lugar la mediación como herramienta y no el desalojo”.

Señaló que aunque han tocado puertas del Gobierno Estatal y se han ofrecido opciones al Gobierno Federal para atender el conflicto social que se avecina, no han tenido respuestas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)