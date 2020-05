El proyecto de ajustes al gasto para cubrir el boquete de cinco mil millones de pesos que se generará en las finanzas de Jalisco por la emergencia sanitaria por Covid-19 llegará hasta la próxima semana a manos de los diputados, estima el presidente del grupo de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro.

El legislador dijo que no se ha puesto sobre la mesa el monto de un nuevo endeudamiento, una opción que consideró el secretario de la Hacienda local.

“Aquí lo importante en este momento tan complejo para Jalisco es que tengamos los instrumentos y los recursos económicos para relanzar todos los temas económicos en el estado de Jalisco, no, no se ha hablado de que se vaya a pedir nada, están viendose los reajustes”.

Anticipó que esperan algunas peticiones del gobernador para las próximas horas. (Por Mireya Blanco)