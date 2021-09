A partir del próximo 4 de octubre la Universidad de Guadalajara regresará a las actividades presenciales y en algunos casos híbridas, informa el rector general Ricardo Villanueva Lomelí.

Indicó que luego de una disminución sostenida de contagios de Covid-19 durante las últimas cuatro semanas se puede autorizar el regreso a las aulas, aunque las condiciones dependerán de cada preparatoria o centro universitario.

“Lo híbrido tiene que ver con que efectivamente no vamos a regresar al 100 por ciento de presencialidas para poder cumplir con los con protocolos. Como ya se dijo cada espacio es diferente. No es correcto decir sólo vendrá la mitad porque hay espacios que permiten mucho menos que la mitad y a lo mejor habrá espacios que puedan permitir que venga el cien por ciento”.

El rector Ricardo Villanueva indicó que cada centro deberá informar a los alumnos la forma en que regresarán a clases.

Se ha dispuesto de todo un protocolo para detectar a tiempo posibles casos de contagio, y se advierte que no temblará la mano para cancelar de nueva cuenta la presencialidad en caso de que aumenten los contagios. (Por José Luis Escamilla)