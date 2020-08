La venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros, la mantienen en la cárcel, aseguró mediante una carta de dos cuartillas, escrita de puño y letra, publicada en Twitter, la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. En la misiva, quien fuera Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, acusó también que a un año de haber sido privada de la libertad, una procuración de justicia selectiva la mantiene encerrada, pues se le acusa de una omisión, no de corrupción, y de un delito que no es considerado como grave.

Asimismo denunció que han sido violados su derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia, y se ha puesto en marcha toda una maquinaria para denostarla, difamarla y hacer escarnio de su persona.

“Estoy aquí porque me llamo Rosario Robles, porque soy mujer y porque quieren borrar una vida entera de lucha por mejorar nuestro país, y por abrir espacios y pelear por los derechos de las mujeres”, aseguró en el documento. (Por Arturo García Caudillo / Foto: @Rosario_Robles_)