Luego de vencer 1-0 a Toluca, con solitaria anotación de Cristian Tabó, Puebla logró avanzar a la fase final de la Liga MX, en juego celebrado en el estadio Cuauhtémoc.

Los camoteros llegaron a 24 puntos en el sexto sitio de la clasificación.

“Estos muchachos y el cuerpo técnico merece no solo jugar la reclasificación, sino meternos en las finales del campeonato y hay que accionar para que suceda, eso vamos hacer con toda ilusión y regalarle a nuestra gente noches memorables”, dijo el técnico de Puebla, Nicolás Larcamón, quien por segundo torneo consecutivo, avanza.

Para hoy: León Vs Necaxa, Anmérica Vs Monterrey, Tigres-Bravos y Tijuana Pachuca. (Por Martín Navarro Vásquez)