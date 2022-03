El Puebla salvó el invicto en la Liga MX. Al iniciar la fecha 8 del Clausura 2022 los Camoteros en el estadio Cuauhtémoc empataron a un gol con los Bravos, pero estuvieron a punto de perder ya que con gol de Fernando Arce los de Juárez se pusieron arriba en el marcador, pero Alberto Herrera al minuto 70 marcó el del empate.

En La Bombonera otra derrota de Toluca que cayó 2-1 con Xolos, que por su cuenta ligó victoria. Para el triunfo marcaron Marcel Ruiz y Joaquín Montesinos. Por Toluca Christian Rivera en autogol.

Mazatlán y Necaxa empataron a cero goles y de igual manera no llegó el gol en el partido entre León y Monterrey. Asó los Regios siguen con mala racha, y no pudieron ganar ni con un penal, pues falló el cobro, Luis Romo.

Para hoy se complementa la jornada: Atlas Vs Pachuca, Tigres-Cruz Azul, San Luis Chivas y Santos-Pumas. (Por Martín Navarro Vásquez)