Puerto Vallarta no se encuentra entre los cinco municipios con mayor incidencia, sin embargo presenta 76 casos de dengue, lo que significa una tasa de 19.83, explica el secretario de Salud en Jalisco, Fernando Pétersen Aranguren.

“Sí, Puerto Vallarta siempre ha sido un destino muy importante en casos de dengue. Hasta el momento no se encuentra dentro de los cinco primeros municipios en el número de casos, pero por su puesto es un área que siempre tenemos que tener mucho cuidado porque la región de Puerto Valllarta hoy día tiene un número total de 76 casos con una tasa de 19.83”.

Petersen Aranguren indica que hasta estos momentos en Jalisco no existen casos de dengue con Covid-19, pero no se descarta que pudiese suceder en cualquier momento. (Por Gricelda Torres Zambrano)