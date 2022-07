Debido a la desorganización administrativa en el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva se han retrasado las citas y los tratamientos a niños con labio leporino o paladar hendido, lamenta Gerardo Rendón, padre de un pequeño de nueve meses con esta problemática.

“Ahorita se está atrasando mucho con lo de las plaquitas, ya que dos citas que ha tenido no ha habido respuesta pues, que nos dicen que no hay apoyo, no le han cambiado el paladar y por ende no se ha programado si primer cirugía”.

Gerardo fue uno de los 50 padres de familia que protestaron hoy afuera de la Secretaría de Salud para exigir la intervención de las autoridades en la pugna entre el sindicato y el patronato del instituto, que ha paralizado las ayudas. (Por Claudia Manuela Pérez)