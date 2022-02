El Santos simplemente no levanta y ahora en planos internacionales confirma que anda mal. En Canadá, el Montreal venció 3-0 a los Laguneros, y avanza con global de 3-1 a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

El arquero Carlos Acevedo, dijo lamentar mucho la situación que vive su equipo.

“Soy uno de los responsables y me duele, trabajo al máximo para evitar goles y los estoy recibiendo, me afecta en lo emocional. El equipo está dolido y derrotado”.

No estuvo en la banca el técnico Pedro Caixinha, al estar contagiado de Covid19.

Quien sí cumplió fue Pumas, al eliminar con un global de 6-3 al Saprissa de Costa Rica. Esto luego de que en el de vuelta celebrado este miércoles en CU, la UNAM ganó 4-1, con los goles de Arturo Ortiz (12′)Juan Ignacio Dinenno (75′, 82′)Rogério (90′+4′). Pumas avanza a los cuartos de final de la Copa de Concacaf. También avanzaron el Comunicaciones de Guatemala y el Nueva York FC.

(Por Martín Navarro Vásquez/FotoPumas)