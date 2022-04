El equipo de Pumas se instaló en la final de la Liga de Campeones de Concacaf, al empatar a cero goles en su visita al Estadio Azteca con el Cruz Azul, y avanzar con el global de 2-1.

Los jugadores de La Máquina intentaron, pero fueron incapaces de hacerle daño al equipo de Andrés Lillini, quien esto comentó sobre el pase a la final del torneo que da un boleto al Mundial de Clubes.

“Me siento un privilegiado, me siento alguien que no puede fallarle a la gente, al club. Hago mi máximo esfuerzo, pero estos jugadores me hacen cada día más competitivo”. Hoy se conocerá al rival de Pumas cuando esta noche en Sounders con el global a su favor de 3-1, visite al Nueva York FC. (Por Martín Navarro Vásquez)