Los Pumas de la UNAM amanecieron como líderes del Torneo de Clausura al llegar a 14 puntos tras vencer ayer de visitantes por 3-2 al Toluca en la Bombonera con doblete de Juan Dinenno y anotación de Pablo Barrera, mientras que Emmanuel Gigliotti y Leonardo Fernández descontaron por los choriceros.

Las Chivas llegaron a cinco partidos sin poder ganar y sumaron su segundo descalabro del Torneo de Clausura al caer dos por uno ante Cruz Azul ante una excelente entrada y buen ambiente en el estadio del Guadalajara, Chivas sólo marcó un gol y de penal obra de Alexis Vega, Mientras que Uriel Antuna falló en varias ocasiones y al final fue abucehado, el ex-del Galaxy de los Ángeles volteo a la tribuna y perdió perdón por su fallas, el técnico del rebaño, Luis Fernando Tena, dijo que lo único que le falló fue la puntería.

“En el juego de hoy lo que nos faltó fue puntería porque si tuvimos ocasiones de gol creo que el equipo hizo un buen partido en términos generales el equipo se entregó y lucho como siempre y nos faltó puntería tuvimos muchas ocasiones de gol que no pudimos concretar, ellos tuvieron pocas pero la metieron hicieron dos buenos goles y luego se organizaron muy bien hay que darle merito al Cruz Azul que se ordenó muy bien al final nos cerró los espacios aun así nuestro equipo se animo fue al ataque”.

(Por Martín Navarro Vazquez).

Con doblete de Federico Viñas, el América sumó su segunda victoria consecutiva al vencer al Atlas por 2-0 en el estadio Azteca, al tiempo que Rafael Puente Del Río, quien aseguró que el equipo rojinegro va por buen camino

“Hoy me queda muy claro que se trazó el camino de lo que pretendemos distinga a este equipo, un equipo que vino a ser protagonista que me parece que por un lapso bastante amplio del juego a mi entender terminó superando al América y bueno la contundencia la tuvieron ellos lamentablemente nosotros no pudimos capitalizar las oportunidades pero este es el camino que debemos trazar para que sea un equipo valiente agresivo que se plante con agresividad y buscando ser protagonista en cualquier cancha”.

La de anoche fue la derrota número 9 consecutiva para Puente del Río como entrenador en el máximo circuito, tras las 7 que sufrió con Querétaro y las 2 que lleva con el Atlas.

(Por Manuel Trujillo Soriano).

Los Bravos de Juárez siguen enrachados y le sacaron empate a un gol al campeón Monterrey. Maximiliano Olivera adelantó a los fronterizos y Rogelio Funes Mori empató por los Rayados. En la compensacion Vincent Janssen anotó el segundo tanto de los Regios pero fue anulado tras cosulta al VAR, 5 jornadas y el campeón sigue sin carburar.

Con solitario gol de Francisco Jara mediante tiro penal, el Pachuca derrotó por 1-0 al Puebla en el estadio Hidalgo. Los poblanos terminaron con diez por expulsión de Javier Salas.

La Jornada 6 de la LigaMX se completará este domingo con los encuentros: Necaxa-Querétaro y Santos contra Tigres.