En un juego con muchas ausencias de ambos lados, Pumas y América empataron a dos goles en juego celebrado en el Estadio Azteca, en la continuación de la fecha 13 del Torneo Guardianes 2020.

Por Universidad anotaron Juan Pablo Vigón y Juan Iturbe. Por las Águilas Nicolás Benedetti y Federico Viñas de penal.

El técnico de la UNAM, Andrés Lillini comentó:

“Fue un primer tiempo en donde América llegó, quizá de forma más clara, y un segundo tiempo que se planteó de ida y vuelta. Queríamos ganar el partido. Al final el empate es lo más justo aunque me duele ir ganado las dos veces y no poder mantenerlo, es algo que me hace mucho mal porque en estos partidos esa diferencia hay que saberla mantener”. Pumas terminó con 10 por expulsión de Iniestra a 10 del final.

Los Tigres por su parte derrotaron 3-0 al Atlético de San Luis. Los goles del triunfo fueron de Luis Quiñones, André Pierre Gignac y Edu Vargas. Los potosinos sufrieron la expulsión de Diego Pineda al minuto 74. (Por Martin Navarro Vásquez)