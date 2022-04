Para no cerrar el periodo ordinario dejando pendientes y malos entendidos, el diputado panista Gabriel Quadri y la legisladora trans María Clemente García, quienes llevaban varios meses en pleito, fumaron finalmente la pipa de la paz.

“Este mensaje muy importante para la sociedad mexicana en general, que es el mensaje de la paz, de la tolerancia y dando inclusión en el marco jurídico de la protección de los derechos humanos de todas las personas, sin color, sin partido, porque aunque tenemos diferencias grandes que a veces nos alejan, también hay coincidencias irreductibles que tenemos como seres humanos”.

Por su parte, Quadri, expresó.

“Bueno, yo también me he equivocado y quiero agradecerle muchísimo a María Clemente este momento, este magnífico discurso que acaba de hacer. Yo quiero reiterar pues todo mi respeto a toda la comunidad LGTBQ y más, particularmente a las personas trans”.

Y cancelaron las rencillas con un beso y un abrazo. (Por Arturo García Caudillo)