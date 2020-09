Pide el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Secretaría de Hacienda, aclarar porqué propuso en la Miscelánea Fiscal, que el SAT utilice cámaras y celulares para vigilar a los contribuyentes.

“Si existe esto en la Miscelánea Fiscal, se tiene que aclarar cuál es el propósito. No hace falta espiar en las casas, si es muy sencillo. Nada más es cosa de estar pendiente para que los privilegiados, los que tenían agarraderas e influencias, que no pagaban impuestos, pues paguen. Puede ser por ejemplo para el caso de aduanas, que se tienen equipos para ese propósito, pero bueno, le vamos a pedir a Hacienda que lo aclare”.

Y reiteró que no habrá incremento de impuestos a los alimentos chatarra, refrescos, cervezas o tabaco, pues su gobierno no pretende aprovecharse de las circunstancias. (Por Arturo García Caudillo)