Hay un Jalisco frágil, secuestrado por la violencia y el crimen, abandonado a su suerte, ante el cual las autoridades prefieren cerrar los ojos, al fingir que no ven sus problemas o que por lo menos no existe en su idílica realidad alterna, para no incomodar a las fuerzas del mal que se han apoderado de un amplio territorio con la convincente fuerza de sus armas, amenazas, intimidación y miedo.

Muy cerca de nosotros hay un corredor del mal, que cruza la amplísima región de la Ciénega de Chapala y entrevera las desgracias que se trasladan intermitentemente entre Jocotepec, La Barca, Ocotlán e Ixtlahuacán de los Membrillos, y todas sus áreas de influencia. Pero igual signo tienen las regiones Valles, Norte y Altos.

La violencia, los secuestros, los torturados, los desaparecidos y las fosas clandestinas ilustran el tétrico panorama que afecta la región de la Ciénega, mayoritariamente agrícola, pero muy penetrada por la delincuencia organizada, donde la paz es esquiva y el miedo latente.

Según Rubén Ortega Montes, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Chapala-Ixtlahuacán de los Membrillos-Jocotepec conforman un eje que se puede observar de manera independiente a la región Ciénega y a la ribera sur del lago de Chapala. Una de las características que comparten es un corredor con comportamientos delictivos interrelacionados. (El Diario-NTR, reportero Juan Levario, 22 de junio del 2020).

El 4 de mayo del 2020, policías de Ixtlahuacán de los Membrillos torturaron y asesinaron al joven Giovanni López, luego de que lo detuvieron, según justificaron, porque no traía puesto el cubrebocas, como protocolo obligado contra el Covid-19. El caso se conoció hasta el 4 de junio y el 5 de junio hubo airadas protestas en Guadalajara que derivaron en la detención ilegal de 28 jóvenes por la policía investigadora de la Fiscalía estatal, que fueron liberados horas después.

“El valor cultural del trabajo labriego honrado se ha desvalorado en la Ciénaga de Chapala, ya que para obtener la tierra, el agua, el crédito y el permiso para la siembra, los campesinos se han tenido que someter a las disposiciones de los grandes productores que controlan el mercado regional (…) Otro fenómeno que se ha presentado en las últimas dos décadas y que ha tenido una incidencia significativa en la dinámica social de la región es la presencia intensiva del narcotráfico, agudizada por la ubicación geográfica limítrofe de Michoacán con el estado de Jalisco y la disputa permanente por el control del territorio entre los cárteles de una u otra demarcación”, señala un estudio denominado “La Ciénaga de Chapala, Michoacán: cambios y permanencias en la construcción regional”, realizado por los investigadores Pedro Damián Loeza Lara, Rubén Darío Ramírez Sánchez y Mario Alberto Reyes Téllez, de la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en la revista Relaciones, en la primavera del 2015.

La gente todavía recuerda con miedo y asombro los 74 cuerpos exhumados de fosas clandestinas en la ribera del Lerma, cerca de La Barca, entre noviembre del 2013 y enero del 2014; la muerte de 11 personas, entre ellos cinco policías federales de la Gendarmería Nacional, agredidos por una banda delictiva en Ocotlán, el 19 de marzo del 2015, y el enfrentamiento en Tanhuato, Michoacán, el viernes 22 de mayo del 2015, en el que fuerzas federales ultimaron a 42 supuestos delincuentes.

Desde 2008 empezaron a suceder cosas muy malas en Lagos de Moreno y en la región Altos Norte. Ninguna de las tres últimas administraciones estatales ha hecho lo suficiente para ayudar a resolver graves problemas de delincuencia organizada, violencia y una creciente presencia de tráfico de drogas. En los últimos 13 años diferentes expresiones delictivas se han asentado en la región y se disputan el control, entre ellas bandas de narcotraficantes como Los Zetas, el Cártel del Golfo y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Hay un dolor que agobia a los habitantes de Tepatitlán de Morelos, cabecera del Distrito 3 y a los municipios aledaños de la región Altos Sur, en donde los desaparecidos se han convertido en una verdadera calamidad. La colindancia de este distrito con los estados de Zacatecas y Aguascalientes ha vuelto vulnerable a la región a las incursiones de bandas del crimen organizado que operan en esas entidades vecinas.

Delitos de alto impacto han afectado en meses recientes a Puerto Vallarta, la cabecera del Distrito 5 electoral de Jalisco, que incluye los municipios de la Región Costa-Sierra Occidental, lo que convierte el fenómeno de la inseguridad en la principal calamidad del centro turístico de mayor relevancia en el occidente de la República y en los municipios aledaños. El Distrito 5 está integrado por los municipios de Puerto Vallarta, Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mascota, Mixtlán, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende y Tomatlán.

En la región Costa Sur-Sierra Occidental se tienen registros de una expansión del cultivo de estupefacientes y esto puede atribuirse a la falta de oportunidades e inversión en la región que detone fuentes de trabajo con salarios dignos, estas actividades han marcado una descomposición social en diversas comunidades, donde ya no es posible transitar libremente, y la percepción social de inseguridad es cada vez mayor. Otro problema muy grave es la deforestación, según el diagnóstico elaborado por la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa, creada el 29 de marzo de 2012, para el programa de inversión en esa zona durante el periodo 2016-2020.

Hechos recientes en Puerto Vallarta, muestran la fragilidad de esa región frente a los embates del crimen organizado. El 18 de julio del 2020 se privó de la Libertad en Puerto Vallarta a un grupo de entre 13 y 14 jóvenes turistas de Guanajuato y asesinaron al empresario Joaquín Alba. El domingo 22 de noviembre del 2020 fue secuestrado y ultimado a balazos en Puerto Vallarta el empresario inmobiliario Felipe Tomé. La madrugada de viernes 18 de diciembre del 2021 fue asesinado en el bar Distrito 5 de Puerto Vallarta el exgobernador priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

Al sur profundo, en el distrito 19 con cabecera en Ciudad Guzmán, llegó el oro verde de la riqueza, con la proliferación de las huertas de aguacate, pero también los desastres naturales, por la devastación de los bosques y el agotamiento de los acuíferos, actividad que estimuló la presencia de bandas delictivas que pretenden controlar un territorio que abarca 10 municipios de la Región Sur, 5 de la Región Lagunas y otras 3 de la Región Sureste. Muy juntito y entreverado con esta región está el Distrito 18, con cabecera en Autlán de Navarro -que compendia las penurias de 21 municipios-, de frágil economía y martirizado por la siniestra presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa del occidente del país y de la República Mexicana.

La contingencia que se vivió el domingo 2 de junio del 2019 en San Gabriel, en el sur de Jalisco, fue consecuencia de la incuria y la corrupción de autoridades que no atendieron oportunamente las denuncias de la gente, que se quejaba por la depredación de sus bosques y la sobreexplotación de sus acuíferos. Un torrente de aguas turbias y lodo que bajó de los cerros y provocó el desbordamiento del Río Salsipuedes, dejó un saldo de por lo menos cinco personas muertas, una desaparecida, mil viviendas afectadas y más de 3 mil damnificados.

¿Algún partido o candidato tendrá el valor y la honradez para resolver tantos problemas, derivados del abandono y la corrupción? (Por Pedro Mellado Rodríguez)