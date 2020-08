Todos los involucrados en la denuncia que hizo ayer Emilio Lozoya, deben declarar, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Bueno, lo que debe de quedar claro, es que esta denuncia que presenta el señor Lozoya, y dio a conocer ayer el fiscal Alejandro Gertz Manero, implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos ex presidentes, entre otros servidores públicos. O sea, tienen que declarar el ex presidente Calderón, el ex presidente Peña, el diputado al que hacen mención, los senadores, todos los mencionados. Bueno, el que estaba de secretario de Hacienda, Videgaray, todos tienen que declarar”.

Dijo estar interesado en conocer el video que entregó como prueba Emilio Lozoya, porque el que acusa tiene que probar, y aclaró que su postura de decidir mediante una consulta popular si los ex presidentes deben ser juzgados, es una mera postura política, pues la Fiscalía General de la República es la instancia encargada de perseguir los delitos. (Por Arturo García Caudillo)