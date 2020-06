Aunque la Universidad de Guadalajara considera que no es el momento de continuar con la reapertura de negocios como teatros, cines y canchas deportivas, esto no significa una ruptura ni pelea con el Gobierno del Estado, al que siempre se apoyará en el combate de la pandemia, sentenció su rector general, Ricardo Villanueva Lomelí.

“Quienes quieran vernos peleando que esperen sentados, porque la Universidad va a trabajar de la mano del Gobierno y el Gobernador en todo momento. Vamos a seguir trabajando juntos y lo seguiremos haciendo, pero en todo momento tendremos diferencia de opinión también y en todo momento debemos de resolver esas diferencias de la mejor manera y en favor de los jaliscienses”.

Insiste en que pese a las diferencias no abandonarán la sala de situación ni el esfuerzo por la salud de la población.

Considera que la reapertura de negocios debe ser gradual y los lugares cerrados de concentración masiva los últimos abrir. (Por Gricelda Torres Zambrano)