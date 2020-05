Debido a la emergencia sanitaria, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la ciudadanía a celebrar con sana distancia el Día de las Madres, y postergar el festejo para el 10 de julio.

“Estamos haciendo un llamado para que este año celebremos el Día de las Madres el 10 de julio. Celebraríamos este diez de mayo llamando, en mi caso a mi madre, mis hijos que me llamen por teléfono, que no nos reunamos, y esperemos al diez de julio para poder hacer pues realmente las reuniones familiares que normalmente hacemos. Cono siempre hemos dicho, no estamos de acuerdo con el consumismo que se genera en esta días, sino realmente lo que significa una reunión familiar”.

Por lo pronto, el Gobierno de la Ciudad de México, prepara un Festival virtual para el 10 de mayo, con la aportación voluntaria y gratuita de diversos artísticas famosos, y con la contratación de diversos mariachis capitalinos, a quienes sí se les pagará por su trabajo. (Por Arturo García Caudillo)