La información expuesta por el Gobierno Federal sobre la apertura sin permiso de empresas no esenciales en Jalisco a pesar de la emergencia sanitaria, es imprecisa y parcial, señala el coordinador de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Alejandro Guzmán Larralde.

Destaca que el Gobierno Federal no hizo un análisis serio sobre las cadenas productivas asociadas a las actividades esenciales.

“La información expuesta por el doctor Hugo López Gatell el día de ayer es imprecisa y parcial. No presentó datos específicos de empresas y no aclaró qué industrias corresponden a cada uno de los estados mencionados. En Jalisco hemos colaborado con el Gobierno Federal en todo momento, es falso que en Jalisco los empresarios estén ignorando las medidas de aislamiento”.

Agrega que la delegación de la Secretaría Federal del Trabajo ha entregado sólo tres apercibimientos a empresas. (Por Claudia Manuela Pérez)