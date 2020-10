La reducción presupuestal del próximo año afectará a todas las entidades del país, por lo que es falso que exista un maltrato especial a Jalisco, como para contemplar la salida del Pacto Federal, sentencia la investigadora y especialista en planeación y políticas públicas, Carolina Toro Morales.

“En promedio, todas las entidades federativas van a tener una reducción de alrededor del 7.3 por ciento en términos reales per cápita y Jalisco la disminución va a estar entre el 8 y 6.4 por ciento menos ¿no?- Entonces, digamos que este argumento de que Jalisco está siendo especialmente maltratado, fiscal y financieramente por parte de la Federación no es cierto”.

Advierte que Jalisco no es el único ni el más perjudicado, como es el caso de la Ciudad de México, al que se le reducirá un 17 por ciento.

Las entidades más afectadas para el 2021 serán Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. (Por Gricelda Torres Zambrano)