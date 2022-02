Nunca se debe festejar un gol al minuto 10 del partido como si fuera un campeonato, con estas palabras el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, reprobó el tono festivo de algunos funcionarios estatales, luego de que la Suprema Corte de Justicia rechazara la controversia constitucional por los 140 millones de pesos del museo ambiental.

A través de su cuenta de Twitter, lanzó una serie de preguntas que cuestionan ¿Qué es lo que festeja el Gobierno del Estado: el fin de la división de poderes en Jalisco dijo, por un Congreso que no se defiende a si mismo, que por caprichos y berrinches Jalisco no tendrá pronto el Museo de Ciencias Ambientales más moderno del mundo?

El rector de la UdeG, sentenció que no duden ni un segundo, que los universitarios seguirán defendiendo el museo, su autonomía e incluso al Congreso del Estado. (Por Gricelda Torres Zambrano)