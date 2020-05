El presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, pidió al gobierno federal que no se haga de la vista gorda con la compra de equipos médicos al hijo de Manuel Bartlett.

En un mensaje difundido en redes sociales, el empresario consideró que todos los casos de presunta corrupción deben ser investigados, porque afirma, no es posible que el hijo de un funcionario de primer nivel venda equipos para salvar vidas a sobreprecio.

“El gobierno federal no puede hacerse de la vista gorda ante ese caso, ni ningún otro de corrupción. Este caso debe ser investigado de manera ejemplar, hoy el presidente tiene la oportunidad de demostrarnos que no es igual a los que tanto criticó”.

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción reveló que León Manuel Bartlett Álvarez vendió ventiladores presuntamente a sobreprecio al IMSS, además de otros contratos con el ISSSTE, el Ejército y la Marina. (Foto: Cuartoscuro)