El presidente de los Leones Negros de la UdeG Alberto Castellano se mostró complacido por ser el único club de la Liga de Expansión que recibió la certificación para poder llegar a la primera división, pero a la vez contrariado, debido a que al no llegar a la cifra de 4 equipos, no habrá nuevamente para la próxima temporada ascenso a la Liga MX.

“Permite que todo el equipo se mantenga motivado, que en la parte deportiva hemos hecho las cosas bastante bien. Lo de la certificación es una prueba de que vamos por buen camino, lo demás pues lamentablemente no depende de nosotros, la parte que depende de nosotros ya la hicimos, ya cumplimos, ahí estamos y ahora esperar; ojalá sea el próximo año, se que hay varios equipos que están bastante adelantados”.

Castellanos confirmó que Alfonso Sosa se mantiene como técnico de los Leones Negros de la UdeG, pese a que no habrá ascenso.

“Sí, la idea es que pueda continuar con nosotros. Ya estamos en el proceso de planeación”, agregó.

También señaló el dirigente que vendrán cambios de jugadores, sobre todo con algunos menores que ya serán tomados en cuenta como mayores. (Por Martín Navarro Vásquez)