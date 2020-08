La bancada del PAN en el Senado, se pronunció porque Emilio Lozoya, revele públicamente el video que posee sobre los sobornos que se entregaron a legisladores de Acción Nacional, siempre y cuando el proceso penal contra el ex director de Pemex no se ponga en riesgo, como explica la senadora Kenia López Rabadán.

“Si darlo a conocer no pone en riesgo la investigación y eso va a transparentar para los mexicanos sucesos, a mí me parece que entonces estaría extraordinario, pero si no pone en riesgo la investigación, porque no se puede ser a mano alzada como se haga justicia en este país”.

Pero, si lo que él quiere, agregó, es poner en riesgo la investigación, entonces estaríamos hablando de una irresponsabilidad y de mero populismo. (Por Arturo García Caudillo)