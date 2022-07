Nadie debe asustarse por las consultas sobre el capítulo energético del TMEC, pues por el contrario, México saldrá beneficiado de este proceso, asegura el canciller Marcelo Ebrard.

“Y lo que tenemos que buscar es que las consultas sean de carácter técnico. El proceso de consulta es un incentivo para que haya acuerdos antes de que te vayas al panel. Y en este como otros paneles, creo que México está en una posición que puede ser ventajosa, porque si no hubiese paneles todo sería unilateral y Estados Unidos es más poderoso que México. Entonces, el panel creo que yo que es un buen esquema de negociación favorable a México porque es más imparcial. Entonces este tipo de procedimientos son habituales entre socios, que nadie se escandalice. No quiere decir que se va a romper la relación, que vamos a tener una crisis. No, no es cierto, eso no es verdad”.

De cualquier manera, explicó, la posición de México no va a cambiar y nadie puede culpar a nuestro país de querer aplicar la Ley. (Por Arturo García Caudillo)