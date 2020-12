Tomar una decisión sobre el regreso presencial a clases el 11 de enero, justo a unas horas de terminar las medidas restrictivas del botón de emergencia, no parece razonable, considera el investigador y epidemiólogo, Carlos Alonso Reynoso.

“Sobre el regreso a clases, por ejemplo, me parece que si las medidas son contempladas durante 17 días hasta el 10 de enero, cómo es que el once van a tomar una decisión para el regreso a clases si solo han pasado unas horas desde que se suspendieron esas medidas. La última vez que aplicación del botón de emergencia tuvieron que pasar hasta 15 días para poder analizar realmente los resultados, que es como debería suceder”.

Insiste en que la gente debe tener muy claro que estamos en riesgo.

Recomienda que la Navidad se celebre solo con quienes viven en la misma casa. (Por Gricelda Torres Zambrano)