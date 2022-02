Que no es ruptura, aclara el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su anuncio de hacer una pausa en las relaciones con España.

“Ahora con este de España, estos internacionalistas mexicanos se sintieron ofendidos porque planteé lo de la pausa. Dicen, eso no existe en el lenguaje de la Política Exterior, pues sí, pero cómo se entendió, re bien, y si no, ya lo estoy explicando. No es ruptura de relaciones y no es contra el pueblo español, es nada más una protesta respetuosa, fraterna, por los abusos y agravios cometidos en contra del pueblo de México y de nuestro país”.

No es xenofobia, aseguró, es serenar la situación, aunque deberían ofrecer disculpas por saquear impunemente a nuestro país. (Por: Arturo García Caudillo)